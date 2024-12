Ternana-Milan Futuro oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Libero Liberati valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La formazione umbra guida Ignazio Abate arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e ha intenzione di infilare un altro successo, in modo tale da agganciare il Pescara al primo posto della classifica del girone B., come seguire il matchLa compagine rossonera di Daniele Bonera, dal suo canto, ha conquistato appena tre punti nelle ultime cinque sfide e ha un disperato bisogno di ritrovare la vittoria, se vuole evitare di finire nuovamente in piena zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251.