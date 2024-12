Lanazione.it - "Passo indietro nel risultato". La Lucchese dura 45 minuti

Leggi su Lanazione.it

Troppo pochi quarantacinqueper sperare di conquistare ilcontro una Vis Pesaro ordinata e con una panchina decisamente superiore a quella rossonera (insignificanti le prestazioni di Djibril e Babacar). La, dopo aver giocato un buon primo tempo, trovando il gol sull’asse Quirini-Magnaghi, quest’ultimo al quarto centro stagionale, nella ripresa non è esistita; si è sfilacciata, non ha avuto un briciolo di reazione, senza mai tirare in porta. Incomprensibili anche i cambi in corsa effettuati da Gorgone. E alla fine è venuta fuori una nuova sconfitta che complica tremendamente il cammino futuro con la zona play-out sempre più vicina. La sfida, ovviamente dalla panchina, tra l’allievo (Gorgone) ed il maestro (Stellone) si è risolta fin troppo agevolmente a favore dell’attuale mister della Vis.