Montolivo: «Scudetto? Equilibrio effimero. L'Inter può permettersi più di tutte!»

La parte alta della classifica pullula di squadre separate da pochissimi o addirittura zero punti. Prima dello scontro diretto Fiorentina-Inter Riccardoesprime il suo punto di vista in merito.LA FAVORITA –si prepara a sfidare la Fiorentina, con la quale è a parità di punti in campionato. Pensando alla lottaRiccardodichiara: «Non credo che questopotrà durerà a lungo, fino alla primavera. Penso che Napoli e Inter siano le due squadre che poi si giocheranno lo. Ma vedo soprattutto quella di Inzaghi come la squadra più completa che può sopperire a un infortunio o a un calo di forma dei suoi giocatori. Il Napoli questo non se lo può permettere, altre squadre nemmeno. Quasiprobabilmente andranno avanti in Europa e quindi credo che ci sarà una scrematura verso gennaio febbraio.