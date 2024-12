Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: forature per Sainz e Hamilton, FIA imbarazzante. Leclerc passa Piastri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36° giro/57 Solo adesso viene chiamata la Safety Car, complimenti alla FIA.Approfittano del momento Verstappen,e Norris per effettuare il pit-stop.35° giro/57 Gara ormai andata per. Rientra ai box, cambia le gomme dopo una sosta problematica di ben 9.8.35° giro/57 FORATURA ANCHE PER! Qui FIA veramente.Non si può tenere uno specchietto sul rettilineo senza chiamare la Safety Car.Questo è il risultato.34° giro/57 Lo specchietto non era stato tolto dal rettilineo. Bottas ci èto sopra e lo ha disintegrato. I detriti si sono sparsi sulla pista eha forato.34° giro/57 Indemoniato Verstappen. 2.4 su Norris.33° giro/57si porta a 1.5 da. Verstappen allunga.33° giro/57 Solo Russell ha cambiato le gomme: la decisione si è rivelata strategicamente perdente, perché le medie si stanno rivelando decisamente migliori rispetto alle hard.