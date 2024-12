Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Simon e Francia KO! Brinda la Svezia. Italia 4^ senza Vittozzi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DICLASSIFICAa breve! Cosa abbiamo visto!18:46 Davvero pazzesco l’epilogo odierno.che aveva 30? di margine all’ultimo poligono, è finita nel giro di penalità ed Elvira Oeberg la ha raggiunta, sopravanzata e staccata. La francese ha accusato crampi sull’ultima salita e se li è portati fino al traguardo.18:44 Clamorosa gara conclusa dall’in quarta posizione. Favolosa prova di squadra di tutte! Brave, brave, brave! Vale come un podio!18:43 Taglia il traguardo Elvira Öberg! MIRACOLO COMPIUTO!dolorante taglia il traguardo, verosimilmente crampi per lei. Norvegia terza, attendiamo di capire cosa sia successo alla campionessa mondiale in carica.SI FERMAAAAAA IN SALITA JULIA, non ne aveva più, aveva un crampo? Si tocca la gamba sinistra.