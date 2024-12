Sport.quotidiano.net - Le pagelli del monza. Con Maldini in avanti ci sono più soluzioni. Male Dany Mota, troppo impreciso

Leggi su Sport.quotidiano.net

TURATI 6 È un porto sicuro per i compagni: pronto con i piedi, mai chiamato in causa coi guantoni. CALDIROLA 6 Non facile il duello con Fadera, contenuto bene. Spinge infinché ne ha. PABLO MARÌ 6,5 La sua sicurezza dietro non fa notizia: di testa, in anticipo, a raddoppiare su Cutrone o Nico Paz, lui c’è. CARBONI 6,5 Ok nelle letture, senza sbavature. PEDRO PEREIRA 5,5fragile dietro, il Como sguazza su quella fascia. Quando avanza perde sempre un tempo di gioco. BIANCO 6,5 Nel primo tempo è lui che scavalla le linee comasche: quando sbaglia è perché la lancetta del carburante è giù. BONDO 5,5 Qualche giocata un po’ così, errori non da lui: poca concentrazione. KYRIAKOPOULOS 6,5 Sua la prima conclusione monzese, poi il solito, instancabile pendolo.4,5 Senza iniziativa, solo imprecisioni e scelte sbagliate.