Sport.quotidiano.net - L’appuntamento. Stramilano SottoZero al via: quanti percorsi a CityLife

Guanti per le mani, scaldacollo, abbigliamento adatto e si parte: torna oggi la seconda edizione della, l’edizione invernale della celebre corsa. I più temerari si troveranno nel quartiere di, con il villaggio atleti situato in piazza Burri, dietro al Palazzo delle scintille. Per questo secondo anno è stato studiato un nuovo percorso che si snoda attraverso i grattaceli della zona piú nuova di Milano. Il tracciato è un circuito chiuso di 5 km con il punto di partenza dal Viale Cassiodoro. Si prosegue poi da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni e si arriva a Via Stratos dove è previsto il traguardo. È in programma pure la 10 km Fidal Competitiva, riservata agli atleti tesserati con partenza alle 9:00, e la 5-10 km ad andatura libera alle 10:30, per tutti gli appassionati, dai più esperti ai partecipanti occasionali.