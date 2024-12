Lanazione.it - La psicologia del cuscino. Viaggio tra insonnie e disturbi da dominare: ecco le “cattive abitudini”

Pisa, 1 dicembre 2024 – Ci addormentiamo e la mattina dopo non sappiamo dire dove. siamo stati. Ma che importa, se siamo stati bene. Però capitano anche notti che spaventano, in cui succedono cose strane. “Non se ne parla molto, ma sono tanti idel sonno, spiega Gaspare Alfì, ricercatore post-doc in psicofisiologia all’Università di Pisa e psicologo esperto in neuroclinica: “Spesso talihanno nomi difficili e manifestazioni fastidiose: si pensi alle parasonnie del sonno (il sonnambulismo, il terrore notturno, le allucinazioni legate al sonno, o il disturbo comportamentale del sonno Rem), le apnee ostruttive del sonno (Osa) e poi l’insonnia, la più diffusa e conosciuta”. Cos’è esattamente l’insonnia? “Secondo la ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders, 3rd Edition), l’insonnia è definita come una condizione caratterizzata da difficoltà persistenti nell’inizio, nel mantenimento o nella qualità del sonno, nonostante vi siano adeguate opportunità e circostanze per dormire.