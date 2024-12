Donnapop.it - Jovanotti ricorda il fratello morto a soli 45 anni: ricordate cosa è successo nel 2007?

Leggi su Donnapop.it

Nel corso della sua carriera,ha spesso parlato della sua vita privata, ma uno degli episodi più dolorosi riguarda la tragica morte di suoUmberto, avvenuta nel. Un evento che ha segnato profondamente l’artista, che – nonostante la fama e il– non ha mai dimenticato il legame con il. In quel lontano ottobre, Umberto ha perso la vita insieme a Bruno Bianchella: è stata una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia Cherubini. Ecoe la tragedia della morte dela Umberto Cherubini?La morte di Umberto Cherubini è avvenuta il 22 ottobre, quando il velivolo su cui volava insieme a Bruno Bianchella è precipitato a causa di un improvviso cambiamento delle condizioni meteo. Umberto, 45, esperto istruttore di volo presso la scuola “Touch and Go” di Anguillara Sabazia, stava compiendo un volo di prova a bordo di un ultraleggero.