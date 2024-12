Agi.it - Impresa del Botafogo, in 10 vince la sua prima Libertadores

AGI. - Il Botafogo ha conquistato la suaCoppabattendo in 10 uomini l'Atletico Mineiro per 3-1 in una finale tutta brasiliana. Inizio terribile per i bianconeri al Monumental di Nu'nez, stadio del River Plate, a Buenos Aires: dopo appena 29 secondi di gioco è stato espulso il mediano Gregore per un intervento con cui ha colpito con i tacchetti alla testa Fausto Vera. Il Botafogo, però, non si è scomposto, e nel primo tempo si è portato avanti con le reti di Luiz Henrique e dell'ex interista Alex Telles. Nella ripresa l'Atletico ha accorciato le distanze con l'ex Napoli Edu Vargas, poi partita in bilico fino alla rete della sicurezza di Ju'nior Santos al 97mo. Con il trionfo della squadra allenata dal portoghese Artur Jorge, il sesto di fila targato Brasile dal 2019, i club brasiliani si avvicinano a quelli argentini per il numero divinte: 24 contro 25.