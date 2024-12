Ilrestodelcarlino.it - Il territorio si compatta. Crisi Beko, assemblea domani a Comunanza:: "Facciamoci sentire"

Ilprova a fare quadrato per scongiurare il dramma di una possibile chiusura dellaEurope. Ail comune ha indetto un’pubblica che si terràa partire dalle 16 nell’auditorium Adriano Luzi. In ballo ci sarà davvero tanto, soprattutto dinanzi al serio pericolo che l’ex stabilimento Whirlpool possa davvero chiudere i battenti entro la fine del 2025. Un’altra piaga che si abbatterebbe inesorabilmente su uno dei comuni dell’entroterra ascolano dopo le drammatiche conseguenze già generate da terremoto, pandemia e spopolamento. L’incontro delle istante programmato consentirà alle realtà economiche e sociali deldi unire le forze in vista del cruciale incontro di martedì 10 dicembre quando, nella sede del Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), Governo esi confronteranno.