Il fucilino a scoppietto: costruire un classico giocattolo a compressione d'aria

Peril nostro, è fondamentale scegliere con cura il segmento di sambuco più adatto. La scelta dipende dal tipo di “proiettili” che si desidera utilizzare, come bacche rosse o olive. Il diametro ideale per unadatto alle olive si aggira tra i 4,5 e i 5 centimetri. Talvolta, si preferisce un unico fusto anche per entrambi i tipi di munizioni, selezionando olive più piccole per facilitarne l’uso.La costruzione inizia con il taglio: il fusto va sezionato 1 cm sopra un nodo e 1 cm sotto un altro, ottenendo così la nostra “canna”. Dopo aver rimosso la corteccia, si svuota il midollo centrale utilizzando un ferro da calza. Successivamente, si passa il segmento di sambuco al fuoco per indurire leggermente il legno e, con uno spiedo metallico arroventato, si rifinisce l’interno del canale per assicurare una superficie liscia e uniforme.