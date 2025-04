Calcio a 5 Serie B 2024 2025 programma e arbitri della 22^ giornata del girone D

Serie A2 in casa della Lisciani Teramo. Lo Jesi, invece, vuole centrare i play-off a Recanati. Per il Cus Ancona lo scontro diretto contro il Cus Macerata per la salvezza diretta senza play-out JESI, ANCONA e CORINALDO, 4 aprile 2025 – Ci siamo, è arrivato il momento decisivo nel girone D di Serie B, con le gare della 22^ e ultima giornata di regular season in programma sabato 5 aprile. Il Corinaldo (foto di copertina), in particolare, è a un passo da una storica promozione in Serie A2. I biancorossi, infatti, vincendo contro la Lisciani Teramo vincerebbero il campionato. Un pareggio potrebbe non bastare: qualora il Città di Chieti dovesse vincere a Fano contro l’Eta Beta, infatti, raggiungerebbe agli stessi punti i corinaldesi e sarebbe necessario uno spareggio per decretare la squadra promossa in A2. .com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 22^ giornata del girone D Leggi su .com Il Corinaldo si gioca la promozione inA2 in casaLisciani Teramo. Lo Jesi, invece, vuole centrare i play-off a Recanati. Per il Cus Ancona lo scontro diretto contro il Cus Macerata per la salvezza diretta senza play-out JESI, ANCONA e CORINALDO, 4 aprile– Ci siamo, è arrivato il momento decisivo nelD diB, con le gare22^ e ultimadi regular season insabato 5 aprile. Il Corinaldo (foto di copertina), in particolare, è a un passo da una storica promozione inA2. I biancorossi, infatti, vincendo contro la Lisciani Teramo vincerebbero il campionato. Un pareggio potrebbe non bastare: qualora il Città di Chieti dovesse vincere a Fano contro l’Eta Beta, infatti, raggiungerebbe agli stessi punti i corinaldesi e sarebbe necessario uno spareggio per decretare la squadra promossa in A2.

