Screenworld.it - I migliori cicli da leggere di Superman: guida essenziale per conoscere l’Uomo d’Acciaio

Leggi su Screenworld.it

Raccontareè sempre un’impresa complessa. In un recente articolo abbiamo provato a esplorare la natura profondamente umana dell’alieno creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, cercando di mostrare perché questo archetipo sia molto più affascinante di quanto le critiche superficiali possano far credere. Molteplici versioni dell’eroe si sono succedute nel tempo, e anche quelle più distanti hanno dovuto mantenere un legame imprescindibile tra il potere sovrumano die le sue motivazioni umane.Un esempio recente è Invincible di Robert Kirkman, che riprende chiaramente quell’impianto morale. In vista dell’uscita del filmdi James Gunn, prevista per l’11 luglio 2025, ecco unaaia fumetti più consigliati per avvicinarsi al personaggio e scoprire un eroe che, dietro la sua apparenza da icona incorruttibile, nasconde mille sfumature.