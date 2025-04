Pietrelli retroscena sulla chiamata della Juventus | Chiellini e Giuntoli hanno dimostrato questa cosa La rivelazione del giovane bianconero

Pietrelli, attaccante della Juventus Next Gen, nell'intervista esclusiva a Juventusnews24 ha svelato questo retroscena su Giuntoli e Chiellini

Nell'intervista esclusiva a Juventusnews24, Alessandro Pietrelli ha raccontato così il suo approdo alla Juventus Next Gen, svelando questo retroscena su Claudio Chiellini e Cristiano Giuntoli.

Il tuo approdo a Torino si è concretizzato nel gennaio del 2025. Non solo la Juve però, perché c'erano diverse squadre interessate a te: perché la scelta è ricaduta proprio sui bianconeri? Cosa ha fatto la differenza nella tua decisione?

«Il fatto che io sia tifoso ha influito. Poi i Direttori Chiellini e Giuntoli hanno dimostrato di avere un fortissimo interesse nei miei confronti: ho unito le due cose e non ho dovuto pensarci così tanto ecco».

