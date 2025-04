Met Gala 2025 quanto costano i biglietti?

Evento esclusivo della vita mondana newyorkese, il Met Gala accoglie ogni anno circa 400 celebrità dal mondo del cinema, della musica, dello sport e dello showbiz. Per partecipare, ciascun vip deve prima ottenere l'invito da parte di Anna Wintour, organizzatrice della serata e direttrice della rivista Vogue America, che seleziona gli ospiti assieme ai suoi quattro co-chairs. In aggiunta, è necessario tuttavia anche pagare un biglietto: il Gala è infatti una serata di beneficenza, il cui ricavato finanzia la collezione del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, che conta centinaia di capi di abbigliamento e accessori che abbracciano sette secoli di storia. Ancora ignoti i prezzi del 2025, ma è possibile farsi un'idea con il 2024, quando per un ticket le star hanno speso 75 mila dollari, con un rincaro di 25 mila rispetto all'anno prima.

