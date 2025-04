Chivu | Partita importante per il Parma non per me la squadra è viva e vogliamo salvarci

Chivu, tecnico del Parma, in conferenza stampa in vista della sfida dei crociato contro l’Inter Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Parma dell’Inter. Di seguito le sue parole. Partita SPECIALE PER LUI – «È una Partita importante per il Parma, non per me. Il mio . Calcionews24.com - Chivu: «Partita importante per il Parma, non per me, la squadra è viva e vogliamo salvarci» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Christian, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida dei crociato contro l’Inter Christianha parlato in conferenza stampa in vista della sfida deldell’Inter. Di seguito le sue parole.SPECIALE PER LUI – «È unaper il, non per me. Il mio .

Parma-Inter, Chivu: "Partita più importante per la squadra". Parma, le parole di Chivu sulla sfida da ex all'Inter. Parma-Inter, Chivu s'arrende ai ricordi: "Non posso rinnegare il passato". Parma, Chivu in conferenza: “Questa è una partita importante per il Parma, non per me! Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa”. Chivu: "Inter? Partita importante per il Parma". Parma, Chivu ritrova l'Inter: "13 anni non si possono dimenticare. Man? Sono convinto che si sbloccherà". Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter, Chivu: "Partita più importante per la squadra" - Le parole dell'allenatore del Parma prima della sfida contro l'Inter: "Ho trascorso 13 anni in quella società e la mia stima e riconoscenza rimarranno per sempre. Ma ora, il mio pensiero è tutto per ... (sport.sky.it)

Parma, Chivu in conferenza: “Questa è una partita importante per il Parma, non per me! Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa” - Alla vigilia della gara tra Parma ed Inter, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il tecnico del Parma, Christian Chivu, è intervenuto nella consueta conferenza stam ... (gonfialarete.com)

Chivu: “Partita più importante per il Parma. Non posso negare il mio passato” - Le parole dell'allenatore del Parma Cristian Chivu alla vigilia della gara contro l'Inter, che avrà un sapore particolare per l'allenatore ... (gianlucadimarzio.com)