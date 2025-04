No ma perché? Jessica lo ‘sgarro’ proprio alla vincitrice del Grande Fratello Ma spunta Helena fan indiavolati

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il weekend di Verissimo si preannuncia piuttosto curioso per i fan del: nonostante le aspettative e le numerose storie da raccontare, il celebre talk di Canale 5 ha scelto di dedicare pochissimo spazio ai protagonisti dell’edizione appena conclusa del reality. Consorpresa, infatti, tra i finalisti e gli ex concorrenti, solo una –Prestes – sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin.Un’assenza collettiva che lascia perplessi. Nessuna traccia diMorlacchi, che pure era già stata accolta dToffanin in occasione del suo temporaneo abbandono del reality. Nessuna apparizione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una scelta che, tutto sommato, potrebbe non stupire considerati i momenti controversi vissuti all’interno della casa e la linea editoriale “morbida” del programma.