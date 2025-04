Se non fai come ti dico le prendi | le minacce dietro il raggiro amoroso ai danni di un uomo di Seregno

Seregno (Monza Brianza), 4 aprile 2025 – Con minacce come "se non fai come ti dico, questa volta le prendi" e spalleggiata da altri complici, si sarebbe fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. Fatti contestati dal 2022 fino al gennaio 2023 che ora hanno portato alla sbarra davanti al Tribunale di Monza altri tre 30enni brianzoli, la donna D.P. e due uomini, R.O. ed E.C. Le accuse a vario titolo sono quelle di estorsione, rapina e lesioni personali. A ripercorrere in aula la vicenda è stato lo stesso trentenne, che aveva presentato diverse denunce ai carabinieri, ma non si è costituito parte civile al dibattimento per riottenere i circa 4 o 5mila euro che sostiene di avere sborsato. Ilgiorno.it - “Se non fai come ti dico le prendi”: le minacce dietro il raggiro amoroso ai danni di un uomo di Seregno Leggi su Ilgiorno.it (Monza Brianza), 4 aprile 2025 – Con"se non faiti, questa volta le" e spalleggiata da altri complici, si sarebbe fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. Fatti contestati dal 2022 fino al gennaio 2023 che ora hanno portato alla sbarra davanti al Tribunale di Monza altri tre 30enni brianzoli, la donna D.P. e due uomini, R.O. ed E.C. Le accuse a vario titolo sono quelle di estorsione, rapina e lesioni personali. A ripercorrere in aula la vicenda è stato lo stesso trentenne, che aveva presentato diverse denunce ai carabinieri, ma non si è costituito parte civile al dibattimento per riottenere i circa 4 o 5mila euro che sostiene di avere sborsato.

“Se non fai come ti dico le prendi”: le minacce dietro il raggiro amoroso ai danni di un uomo di Seregno. Garlasco, Andrea Sempio: «Vivo in un turbine, comprendo la difesa di Stasi ma ora basta». Maltratta la compagna e abusa del figlio: "Se non fai come ti dico, uccido tua mamma e tuo fratello". Narcos con esplosivo all’assalto del Lazio: “Ti faccio a pezzi se non fai quel che dico”. "Fedez cercava di comprarsi gli streaming": l'audio di Chiara Ferragni nel dissing di Tony Effe?. Nicola Pietrangeli, botta e risposta con Caterina Balivo su Sinner: «Tu mi fai una domanda e io ti dico quello. Ne parlano su altre fonti

“Se non fai come ti dico le prendi”: le minacce dietro il raggiro amoroso ai danni di un uomo di Seregno - Una donna trentenne e altri due coetanei sono imputati a vario titolo di estorsione, rapina e lesioni personali in un processo al Tribunale di Monza ... (ilgiorno.it)

Nicola Pietrangeli, botta e risposta con Caterina Balivo su Sinner: «Tu mi fai una domanda e io ti dico quello che penso». La reazione della conduttrice - Caterina è intervenuta dicendo: «Non toccarmi Massimo ... detto: «Ma se tu mi fai una domanda io rispondo e ti dico quello che penso» e Balivo ha risposto "sorridendo" «Veramente sei tu ... (msn.com)