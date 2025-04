Un tizio ha sparato alla mia asina Zaria Non ho reagito sarei diventato come lui | il racconto di Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero, ex giocatore della nazionale di rugby, ha raccontato a La Stampa di alcuni episodi complicati che ha vissuto dopo il ritiro, come il caso dell’uomo che ha sparato alla sua asina, Zaira, e della sua lotta contro la depressione. “Eravamo in casa. Il tizio ha mirato con una carabina da sessanta metri da noi e ventiquattro da Zaira. Ti dico solo che abbiamo sentito lo spostamento aria. In quel momento ho fermato tutto. – ha raccontato Lo Cicero – Non ho reagito all’aggressore, altrimenti sarei diventato proprio come lui. Io, a differenza di alcuni, credo nella giustizia“. Il senso di cosa sia gusto gli è sempre stato caro e, nel corso dell’intervista, l’ex giocatore di rugby ha parlato anche della sua depressione ammettendo che “quando ho smesso di giocare mi arrabbiavo molto per la mancanza di regole, del senso civico. Ilfattoquotidiano.it - “Un tizio ha sparato alla mia asina Zaria. Non ho reagito, sarei diventato come lui”: il racconto di Andrea Lo Cicero Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Poteva ammazzarci tutti”.Lo, ex giocatore della nazionale di rugby, ha raccontato a La Stampa di alcuni episodi complicati che ha vissuto dopo il ritiro,il caso dell’uomo che hasua, Zaira, e della sua lotta contro la depressione. “Eravamo in casa. Ilha mirato con una carabina da sessanta metri da noi e ventiquattro da Zaira. Ti dico solo che abbiamo sentito lo spostamento aria. In quel momento ho fermato tutto. – ha raccontato Lo– Non hoall’aggressore, altrimentipropriolui. Io, a differenza di alcuni, credo nella giustizia“. Il senso di cosa sia gusto gli è sempre stato caro e, nel corso dell’intervista, l’ex giocatore di rugby ha parlato anche della sua depressione ammettendo che “quando ho smesso di giocare mi arrabbiavo molto per la mancanza di regole, del senso civico.

