Quotidiano.net - Il Partito Democratico partecipa alla manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo

Leggi su Quotidiano.net

"Domani ilparteciperà con una delegazionepromossa dal. Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte criticacorsa aldei 27 Stati europei e alle proposte didella Commissione e condividiamo invece la prospettiva verso una difesa comune europea, che non deve sottrarre risorse al sociale ecoesione". Lo dice la segretaria Dem Elly Schlein. "Ci sono distanze - aggiunge - su altri punti importanti come il sostegno all'Ucraina, ma pure convergenza sulla necessità che l'Unione europea lavori e negozi per la pace sia per l'Ucraina che per il Medio Oriente. Con ilgoverniamo in molte regioni e città, e quando un nostro alleato va in piazza al netto delle nostre differenze noi diamo attenzione ed ascolto, perché siamo testardamente unitari".