Terza Categoria Rush finale per il titolo e i playoff | il programma della 25^giornata

della Serra Volante, l’Urbanitas Apiro insegue a Maiolati, derby di Jesi tra Largo e Junior e del fabrianese tra Fabriano e Valle Del Giano, Atletico 2008-Junior Osimana per conservare la scia e Cameratese-Poggio San Marcello e Spes-Polverigi per risalire; nel girone E l’AC Appignano deve ripartire in casa della Junior MontemiloneVALLESINA, 4 aprile 2025- Arriva il momento della verità per il campionato di Terza Categoria, pronto a disputare la sua venticinquesima giornata in questo fine settimana. Nello scorso turno abbiamo conosciuto una nuova capolista, che ha spodestato il precedente primato dopo un lungo dominio, per una corsa finale al titolo divisa in due tutta da vivere, oltre ad un’agguerrita lotta playoff, contesa punto su punto da un bel gruppo di squadre. .com - Terza Categoria / Rush finale per il titolo e i playoff: il programma della 25^giornata Leggi su .com Il Real Sassoferrato per difendere il primato in casaSerra Volante, l’Urbanitas Apiro insegue a Maiolati, derby di Jesi tra Largo e Junior e del fabrianese tra Fabriano e Valle Del Giano, Atletico 2008-Junior Osimana per conservare la scia e Cameratese-Poggio San Marcello e Spes-Polverigi per risalire; nel girone E l’AC Appignano deve ripartire in casaJunior MontemiloneVALLESINA, 4 aprile 2025- Arriva il momentoverità per il campionato di, pronto a disputare la sua venticinquesima giornata in questo fine settimana. Nello scorso turno abbiamo conosciuto una nuova capolista, che ha spodestato il precedente primato dopo un lungo dominio, per una corsaaldivisa in due tutta da vivere, oltre ad un’agguerrita lotta, contesa punto su punto da un bel gruppo di squadre.

Terza Categoria / Rush finale per il titolo e i playoff: il programma della 25^giornata. Terza, Lodi: Al San Fiorano manca un passo per tornare in Seconda. Ultime fatiche stagionali in Terza Categoria. Dalla Promozione alla Seconda, rush finale per i campionati: Morianese retrocessa in terza. Calcio, Seconda e Terza Categoria: weekend ricco per le formazioni della Granda. Terza Categoria, il Tropea vince a Pannaconi e allunga in vetta. Inattesa sconfitta casalinga della Zungrese che cade contro il Mileto: i risultati. Ne parlano su altre fonti

Terza categoria. Lo Spartak Apuane rincorre il sogno playoff - MASSA-Terza categoria Massa Carrara. Dopo la larga vittoria interna al Raffi di lunedi sera sul Podenzana battuto per sei a zero, per lo Spartak Apuane (foto dalla pagina FB del club) si apre un ... (msn.com)

Finale di terza categoria. Stasera Faellese-Pietraia per la Coppa Provinciale - Calcio d’inizio alle 20.45 per la partita che assegnerà il primo trofeo della stagione per le formazioni aretine. Allo stadio comunale di Badia al Pino andrà infatti in scena la finale della coppa ... (sport.quotidiano.net)

Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo si vendica: vittoria nel finale contro lo Sporting Borgetto - I pioppesi dominano la gara e mettono la freccia per il sorpasso al 92', così come fecero gli avversari all'andata MONREALE, 23 marzo - Festa grande al Conca d'Oro: il Real Pioppo batte lo Sporting ... (monrealenews.it)