Quotidiano.net - Infortuni sul lavoro in calo, ma aumentano i decessi nel primo bimestre 2024

Meno, ma più. Le denunce dio in occasione dipresentate all'Inail neldell'anno sono state 61.641, in diminuzione del 5,2% rispetto ai primi due mesi del; gliin itinere, avvenuti cioè nel tragitto casa-, sono stati 12.181, indel 2,1%. Le denunce dio in occasione dicon esito mortale sono state 97 (+6,6%, rispetto alle 91 registrate nei due mesi del); quelle in itinere sono state 36 (+33,3%, nove in più rispetto alle 27 di gennaio-febbraio). Lo indica l'Inail, precisando che da questi dati sono esclusi gli studenti e che i numeri sono provvisori.del 5,8% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 14.917.