.com - Basket Serie B Interregionale / La Goldengas anticipa in casa col Mondragone

Match a Senigallia sabato 5 aprile alle ore 21SENIGALLIA, 4 Aprile 2025 – Insolito anticipolingo per laSenigallia che gioca sabato sera inla nona giornata della, girone Play-In Out, contro il.Salto a due al PalaPanzini alle ore 21.Grossa chance per i biancorossi, che dopo sei vittorie consecutive hanno perso la settimana scorsa in trasferta contro il San Paolo Ostiense, retrocedendo dal primo al terzo posto del gruppo, pur con gli stessi punti delle prime 2 (24).Laal momento sarebbe salva perché le prime tre del girone rimarranno in categoria senza passare per i play-out ma è inseguita da ben tre squadre a 22 e dunque ha bisogno di altre vittorie.Grande opportunità dunque quella odierna contro unche ha appena 6 punti in classifica, ma non poche motivazioni: sono solo 2 infatti i punti di vantaggio della rivale odierna sul Pescara, e dunquerischia ancora la retrocessione diretta che riguarderà soltanto l’ultima classificata del girone a 12 formazioni.