Tuffi Coppa del Mondo | Jodoin Di Maria in finale a Guadalajara

Jodoin Di Maria ottiene il pass per la finale a Guadalajara, dove va in scena la prima tappa di Coppa del Mondo di Tuffi. Jodoin Di Maria è l’unica azzurra a centrare la qualificazione, mentre sia Matteo Santoro che Stefano Belotti sono stati eliminati. L’italiana ha terminato la qualificazione con il punteggio di 279.60, ottenendo la decima piazza. Sarah occupava le prime posizioni al termine delle prime tre rotazioni, ma gli ultimi due Tuffi – un doppio e mezzo indietro carpiato e un doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale – le hanno creato alcune difficoltà. La sessione di qualificazione ha visto il dominio della cinese Quan Hongchan, che ha collezionato un punteggio complessivo di 390.40. Secondo posto per un’altra cinese, Chen Yuxi con 373.65 punti, mentre a concludere la top tre c’è la messicana Alejandra Estudillo Torres a quota 325. Leggi su Sportface.it SarahDiottiene il pass per la, dove va in scena la prima tappa dideldiDiè l’unica azzurra a centrare la qualificazione, mentre sia Matteo Santoro che Stefano Belotti sono stati eliminati. L’italiana ha terminato la qualificazione con il punteggio di 279.60, ottenendo la decima piazza. Sarah occupava le prime posizioni al termine delle prime tre rotazioni, ma gli ultimi due– un doppio e mezzo indietro carpiato e un doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale – le hanno creato alcune difficoltà. La sessione di qualificazione ha visto il dominio della cinese Quan Hongchan, che ha collezionato un punteggio complessivo di 390.40. Secondo posto per un’altra cinese, Chen Yuxi con 373.65 punti, mentre a concludere la top tre c’è la messicana Alejandra Estudillo Torres a quota 325.

