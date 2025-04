Maurelli Pilato e Marini si raccontano per la Giornata Internazionale dello Sport

Internazionale, come la carriera dei tre campioni che hanno deciso di raccontarsi via social. Due sono ancora nel pieno dell'attività, Benedetta Pilato nel nuoto e Tommaso Marini nella scherma, mentre Alessia Maurelli si è appena ritirata dopo essere stata per anni la capitana della nazionale di ginnastica ritmica. L'occasione è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, che si terrà domenica 6 aprile. Una data scelta non a caso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite perché è la data in cui, nel 1896 ad Atene, nascevano i primi giochi olimpici dell'era moderna voluti da Pierre de Coubertin. Lo spirito olimpico è ben presente nei contributi video del progetto "Espressioni: The Spirit of Sport" in cui i tre campioni azzurri si raccontano in brevi video sui social (prodotto dall'agenzia DAO Sport).

