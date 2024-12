Ilgiorno.it - "I treni nel 2028 l’ultima promessa"

Leggi su Ilgiorno.it

"Sono anni che le diverse giunte che si susseguono ci ripetono che verrrà costruita la stazione di Monza Est, ma questo intervento è sempre stato rimandato. Aspettiamo ancora la firma della convenzione: doveva essere firmata il 31 maggio, ora siamo a fine anno. Speriamo che venga mantenuta ladella fine lavori a dicembre 2027. Peraltro, a noi della Consulta era stato presentato un progetto con le rampe per biciclette, carrozzine e passeggini, poi invece sono state trasformate in scale. Quanto all’ascensore, è stato inserito in variante perché richiesto espressamente da noi cittadini".