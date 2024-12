Oasport.it - Hockey ghiaccio: Ritten vince ancora in Alps League! KHL Sisak sconfitto 5-2

Prosegue il periodo d’oro di. La compagine altoatesina ha infatti vinto l’ennesima partita consecutiva nel Campionato2024-2025 disu, sconfiggendo il KHLper 5-2 e volando al secondo posto della classifica con 37 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Zeller Eisbaren. Ottima la prova di Renon, abile a sbrogliare la matassa dopo un primo periodo connotato da un buon equilibrio: Ohler sblocca il parziale dopo 5:22, portando la squadra italiana in vantaggio. Poco dopo però arriva il pareggio di Bronte (8:01), seguito dal raddoppio di Briere (16:01).è dunque costretta ad inseguire e, prima della sirena, ripristina di nuovo il parziale grazie a una rete di Cuglietta (18:48) in power play. Sarà poi fondamentale il secondo atto, quando Insam, sempre su situazione di power-play, insacca in rete il disco del 3-2, dando il La al dominio dei Buam.