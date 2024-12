Inter-news.it - Highlights Serie A | Como-Monza 1-1: tante emozioni e qualche imprecisione

Leggi su Inter-news.it

, anticipo della quattordicesima giornata diA e giocatosi di sabato alle 15, è finito 1-1. A segno Yannik Engelhardt e Gianluca Caprari. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Giuseppe Senigaglia.PAREGGIO INTENSO –si spartiscono il bottino al termine di una sfida senza esclusione di colpi. Entrambe le compagini provano a mettere in difficoltà l’avversaria attraverso la creazione di palle gol, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie alla prima rete italiana di Yannik Engelhardt. Il tedesco è bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per portare avanti i suoi al 36?. Nella seconda frazione di gioco, fioccano le occasioni da rete da una parte e dall’altra.