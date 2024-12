Lanazione.it - GhiviBorgo, dura trasferta a Foligno. Ma in cerca di un immediato riscatto

Dopo avere analizzato con cura gli errori commessi nelle ultime due partite, nelle quali sono arrivate altrettante sconfitte e, soprattutto, dove sono state subite troppe reti, ilaffronta unadifficilissima, al cospetto del Fulgens, attuale terza forza del campionato. Contro la formazione umbra i ragazzi di Tommaso Bellazzinino un pronto, sia nel risultato, aspetto sempre fondamentale, che nella prestazione, che è venuta a mancare, in particolare quindici giorni fa a San Giovanni Valdarno, mentre nella gara interna col Follonica Gavorrano sono stati gli episodi, ed i troppi errori individuali, ad indirizzare la partita verso un bruciante stop interno. Detto questo, il gruppo appare solido e pronto a dimostrare sul campo il proprio valore, anche se l’avversario è di quelli tosti, in salute e reduce dal pesante blitz di Orvieto, che gli ha permesso di scavalcare proprio il Ghivi, scivolato ora in quarta posizione, fermo a quota 22, a due lunghezze dalla compagine biancoazzurra.