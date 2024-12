Oasport.it - F1, pagelle GP Qatar 2024: Verstappen imprendibile, Norris imperdonabile, Sainz impalpabile

GPF1MAX10: quando tutto sembra remare contro di lui, il campione cambia marcia e va a vincere! Ieri nel corso della sprint Race sembrava staccatissimo rispetto a tutti, da quel momento in avanti non ha più sbagliato niente: pole position e dominio assoluto in gara. La ciliegina sulla torta di una stagione clamorosa.CHARLES LECLERC 8.5: aveva annunciato che la gara dominicale sarebbe stata incentrata sul consumo delle gomme, e così è stato. Il monegasco se la prende comoda nelle prime fasi dopodiché non sbaglia nulla sfrutta ogni occasione e c’entra un secondo posto di platino sia per la sua stagione sia per il campionato costruttori.OSCAR PIASTRI 7.5: Ancora una volta è lui a salvare il team inglese. Partito alle spalle del suo compagno di scuderia alla fine è lui a salire sul podio.