Ilfattoquotidiano.it - “Dovresti stare attenta all’effetto rinculo se vuoi usare le armi”: Selvaggia Lucarelli smonta le dichiarazioni fatte da Sonia Bruganelli a Belve

Le anticipazioni della puntata didi martedì 3 dicembre sono girate poche ore prima della puntata di Ballando con Le Stelle di sabato 30 novembre, e non per caso. Ospite di Francesca Fagnani,ha infatti parlato della sua partecipazione al programma e lo ha fatto con parole molto chiare: “Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io”. E ancora: “Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre il botta e risposta con la giuria durava un sacco”.Parole precise che sono state subito commentate durante lo show del sabato. Da chi? In prima battuta da Alberto Matano: “Mi dispiace che atu abbia detto che avevi meno tempo degli altri per ballare“. Poi è arrivato il momento diche ha contestato le affermazioni della ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice: “, secondo meun po’seleperché, spesso, ti è tornato indietro “male” ciò che hai detto.