Notizie.com - Chi era Abu Mohammad al-Jolani, il leader dei ribelli ucciso in Siria: la mente dietro la conquista di Aleppo

È statonel corso di un attacco aereo russo Abu Muhammad al-, capo deidi Hayat Tahrir al Sham, a poche ore dalladi, in, che lui stesso aveva pianificato per anni.Chi era Abual-, ildeiin: laladiA darne notizia è stato l’account X del governo libanese. Dopo l’incursione delle forzein, infatti, la Russia ha fatto partire una controffensiva a sostegno del regime di Bashar al-Assad. Istanno comunque avanzando nella provincia centralena di Hama dopo averto territori chiave nelle province nord-occidentali die Idlib indalle quali erano stati cacciati nel 2016.Lo stesso Osservatoriono per i diritti umani ha confermato che la città di, la seconda più grande dellae patrimonio dell’Unesco, è interafuori dal controllo del governo per la prima volta dall’inizio del conflitto nel Paese nel 2012.