Arriva il Chieti al Tubaldi Bilò | La Recanatese può farcela con tutti

In questa lunga traversata che ha come obiettivo quello dire alla pausa natalizia in condizioni di classifica accettabili, laospita alil, considerata da un po’gli addetti ai lavori, come una potenziale candidata al bersaglio grosso del campionato. Ceccarelli, Donsah (ex Bologna, Cagliari e Verona), Balic e Sini sono soltanto alcuni degli ultimi rinforzi in casa neroverde,giocatori di vastissima esperienza anche a livelli nettamente superiori alla quarta serie del calcio nazionale. Tuttavia il cammino degli abruzzesi è stato all’altezza delle aspettative in trasferta, molto meno tra le mura amiche ma anche per questo motivo l’ostacolo che attende oggi i giallorossi, sarà, tanto per cambiare, durissimo da superare. "Noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque – ha detto alla vigilia l’allenatore Lorenzoche sinora ha raccolto tre pareggi in altrettante partite – al di là dell’avversario ed al di là del momento.