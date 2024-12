Quotidiano.net - Antonio Moresco: "Siamo una specie folle. Il buio ci aiuta a vedere, ma è ora di rovesciare tutto"

è uno scrittore lunare, notturno, eppure fiabesco. Vive con sofferenza le rovine del nostro tempo, il suicidio dellaumana, e traducein romanzi, saggi, opere teatrali e perfino canzoni. Non somiglia a nessun altro scrittore. Quest’anno ha portato in libreria con Feltrinelli il fluviale romanzo Canto dele della luce e ora ripubblica il pamphlet Il grido del 2018 con un nuovo titolo, La. Perché il nuovo titolo? "Il grido a lungo andare mi è sembrato generico: si può gridare, a ragione, per mille cause diverse. Via via si è precisato il fatto di avere a che fare con una vera follia di. Certo, non tutti gli umani sono folli, ma come comportamento collettivo laumana, a differenza delle altreanimali, sembra avere una componente autodistruttiva, di tensione mortuaria e suicida senza eguali.