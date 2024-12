Ilfattoquotidiano.it - Abusi sullle Farfalle, le intercettazioni: “Se vai addosso alle ragazze diventi un orco e loro le poverine. Bisogna aspettare e poi bastonarle”

, e quando è ora dargli una bastonata in testa”. Parole gravissime quelle che si leggono nelletelefoniche agli atti e che svelano come i vertici della ginnastica gestissero le testimonianze e le denunce sul caso dei presuntisulle, ledella ginnastica ritmica. Nello specifico, a far scalpore sono alcune frasi dell’avvocato pugliese Michele Rossetti, pm federale della federazione ginnastica.Durante una chiamata, Rossetti dice: “Il problema è che i media gli hanno dato uno spazio enorme. Cioè due s****e che dicono cose che hanno avuto una risonanza paurosa, invitate da tutte le parti. Io ho scatenato i miei agenti segreti dicendogli di trovarmi tutte le exche non si sono messe in combutta con queste, e me le sentirò”. Sta parlando di Anna Basta e Nina Corradini, le dueche hanno denunciato presunti maltrattamenti epsicologici da parte dell’natrice Emanuela Maccarani e della assistente Olga Tishina.