Ilgiorno.it - Vittorio Feltri choc sul caso Ramy: “Ai musulmani sparerei in bocca, sono razze inferiori”

Milano, 30 novembre 2024 –ne spara un’altra. Non si contano più le "provocazioni", se così vogliamo chiamarle, del giornalista e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, intervenuto alla trasmissione La Zanzara due giorni fa. Ospite dello spazio di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, intervistato sul tema della morte diElgaml e di tutto ciò che ne è conseguito,ha detto: “Non frequento le periferie, non mi piacciono.caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. come fai ad amarli? Gliin. Non mi vergogno affatto di considerare idelle”. E ancora: “Miofferto di pagare l'avvocato al carabiniere che è stato indagato”.