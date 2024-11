Ilgiorno.it - Vigevano, arresti e corruzione: mozione di sfiducia per il sindaco Ceffa e la sua squadra

, 30 novembre 2024 – Unadiper chiudere l’esperienza amministrativa del centrodestra. È l’obiettivo per il quale per tutta la giornata di ieri hanno lavorato le forze di opposizione a ventiquattro ore dall’arresto perdeldi, Andrea, 51 anni. Ai domiciliari Con lu sono finiti aglidomiciliari la consigliera comunale Roberta Giacometti, 43 anni, unica eletta nella listaRiparte, civica d’appoggio voluta espressamente da; Veronica Passarella, 52 anni, amministratore unico di Asm, il direttore amministrativo Alessandro Gabbi, 53 anni, e l’amministratore diDistribuzione Gas, Matteo Ciceri, 49 anni, tutti al momento aglidomiciliari per. Angelo CIOCCA in the EP in Strasbourg Indagati Indagati in stato di libertà per tentataci sono leghista Angelo Ciocca, 49 anni e l’imprenditore edile vigevanese Alberto Righini, 51 anni.