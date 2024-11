Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli qualificato alla finale di Big Air a Pechino

Leggi su Oasport.it

(Cina) sono andate in scena le qualificazioni della tappa della Coppa del Mondo diBig Air. Domani, domenica 1° dicembre, andranno in scena le finali maschili e femminili. Tra le donne, saranno 5 le giapponesi a presentarsi al cancellato di partenza per quello che sarà un atto conclusivo particolarmente combattuto. Murakase Kokomo si è qualificata prima con un punteggio di 178.5o, Fukada Mari ha concluso il turno al terzo posto con un totale di 166.25 mentre Onitsuka Miyabi ha chiuso in quarta piazza a 158.50.Le altre freestyler del Sol Levante hanno chiuso invece le qualifiche in settima e ottava posizione: si tratta rispettivamente di Murase Yura (totale di 150 punti) e Iwabuchi Reira, che strappa l’ultima posizione buona per permettersi di competere indomani con lo score di 146.