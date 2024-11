Premier League 2024 2025 | Downes risponde a Mitoma il Southampton ferma il Brighton

Leggi su Sportface.it

Termina 1-1 l’anticipo della tredicesima giornata ditra. Poco prima della mezz’ora, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie al colpo di testa didopo un ottimo inserimento dalla sinistra per concretizzare il cross di Lamptey. Al 59?, però, i Saints rispondono con un’azione insistita nata anche in questo caso sulla sinistra e che ha portato al doppio tentativo di Armstrong, murato due volte, fino al colpo risolutivo di. Al 72?, inoltre, gol di Archer annullato per il fuorigioco di Armstrong, che non ha toccato il pallone ma, secondo l’interpretazione dell’arbitro, avrebbe interferito con l’azione. Con questo risultato, ilrimane terzo a 23 punti ma rischia di subire il sorpasso di Chelsea e Arsenal, mentre ilrimane ultimo con cinque punti all’attivo.