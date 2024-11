Parallelo di Snowboard, splendida vittoria di Coratti in Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Mylin, 30 novembre 2024 – Arriva unaindelneldello. Edwinsale sul primo gradino del podio in Cina, a Mylin e regala una grande medaglia agli Azzurri.Dopo aver firmato il miglior tempo in qualifica (eliminando lo sloveno Zan Kosir, il compagno di Nazionale Mirko Felicetti e il padrone di casa cinese Ye Bi), batte in finale il sudcoreano Sakkyum Kim. Trionfa in una super gare e inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione invernale di gare.“È meraviglioso – le dichiarazioni del trentatreenne altoatesino dopo il successo nel PGS, come riporta agc/coni.it – ho fatto il miglior tempo nelle qualificazioni e mi sono confermato anche nel turno finale. Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi, devo dire che ha funzionato: la stagione non sarebbe potuta davvero iniziare meglio”.