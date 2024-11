Ilgiorno.it - Ospedale e casa di comunità. Il Comune cede i diritti all’Asst: "Cantieri aperti a inizio anno"

Leggi su Ilgiorno.it

Diventa sempre più concreto il progetto dell’e delladinell’area verde comunale di via Tobagi, nel quartiere settentrionale Fornasè. In queste ore è stata infatti formalizzata la cessione deidi superficie di questo settore a prato del “Parco Tobagi“ daldi CormanoNord Milano, che avrà il compito di progettare, di realizzare e di gestire il presidio medico e sociosanitario in questa zona occidentale del vasto territorio del Nord Milano. Hfirmato l’atto il sindaco di Cormano Luigi Magistro e il direttore generale di Asst Nord Milano Tommaso Russo, compiendo un passo fondamentale in vista dei primiche potrebbero già essere programmati eil prossimo mese di gennaio. L’area a verde ceduta misura cinquemila metri quadrati, mentre la doppia struttura sarà costruita su una superficie di 1.