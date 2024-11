Ilrestodelcarlino.it - Lube-Itas, le parole di Laurenzano: "Balaso? Ho imparato tanto da lui"

I riflettori dell’Eurosuole Forum stanno per riaccendersi, domani dalle 18 illumineranno l’ultima partita di andata di SuperLega dellae un match mai banale, anzi, la super sfida ai campioni d’Europa dell’Trentino. L’ultima volta era stata per il ritorno della semifinale di Champions e il successo 3-2, unico stagionale contro i gialloblù, fu purtroppo inutile per Civitanova. Stavolta l’incrocio tra i due club più titolati del nuovo millennio sarà il 100° esatto (54 vittorie per i biancorossi) e fungerà da prologo al Mondiale che dal 10 dicembre vedràrappresentare l’Italia. Trento giunge nel bunker dei biancorossi da neo capolista dopo il successo di mercoledì 3-1 su Padova, anticipando l’ultimo turno come fatto dallae al momento i gialloblù hanno 27 punti contro i 25 di Perugia.