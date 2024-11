Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: tremenda caduta per Shiffrin. Si teme un grave infortunio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI AGGIORNAMENTI SULL’DI MIKAELAIL VIDEO DELLA BRUTTADI MIKAELALA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE20.08 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sulle condizioni di Mikaela.20.07ancora ferma a terra, sarà portata via in elicottero. E’ arrivato il toboga. L’sembra veramente serio. Sembra una maledizione: doveva essere il giorno della festa, delle 100 vittorie. Invece quel 99 ora sa di atroce beffa del destino.20.06 La classifica di:1. Sara Hector (Svezia) 1162. Federica Brignone (Italia) 1003. Zrinka Ljutic (Croazia) 934. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 905. Camille Rast (Svizzera) 8220.05 La classifica generale di Coppa del Mondo:1.