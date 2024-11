Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: Shiffrin in testa, Brignone può rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.36 Discreta Lara Colturi: l’albanese è nona a 1.63. Spuntano bandiere con l’aquila nera a due teste in tribuna. Tocca alla polacca Maryna Gasienica-Daniel.16.35 Solo 0.17 di ritardo per Colturi al primo rilevamento, 1.01 al secondo.16.35 Rast mostra tutto il suo talento ed è quarta a 0.75. Vediamo ora l’albanese Lara Colturi, che apprezza molto la pista di.16.33 Ora i distacchi sono abissali. Gisin decima a 3?20. Tocca alla giovane svizzera Camille Rast, che in slalom sta tornando quella che qualche anno fa prometteva grandi cose.16.31 I pettorali delle prossime italiane: 28 Melesi, 29 Platino, 35 Zenere, 36 Ghisalberti, 37 Della Mea, 54 Collomb.16.30 Gara interrotta, Liensberger è ferma a terra dopo la caduta, poi si rialza.