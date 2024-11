Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 2-1, si riparte: inizia il secondo tempo!

Leggi su Inter-news.it

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del Campionato1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina., CAMPIONATO1 2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP53? Cartellino giallo per Klisys dopo il fallo su De Pieri52? De Pieri scappa sulla destra e prima di entrare in area viene atterrato da Klisys. L’conquista un calcio di punizione da un ottima posizione.46? Ancora una sostituzione per il: Grossi entra al posto di Kassa.14.07 SICOL!Ilmette sin da subito in difficoltà la squadra di Zanchetta, che dopo dieci minuti di orologio si ritrova già sotto di un gol.