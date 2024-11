Ilnapolista.it - Kelleher il para-rigori del Liverpool che non insulta gli avversari come Dibu Martinez (Athletic)

Leggi su Ilnapolista.it

«Rigoreto a Mbappé? Ero sicuro». Dice il portiere irlandese CaoimhìnIl portiere delCaoimhìnè stato uno dei principali protagonisti della vittoria delper 2-0 sul Real Madrid. Quello a Mbappé è stato il terzo rigoreto nel giro di tredici giorni e il quarto nella sua carriera. Sta giocando perché si è fatto male Alisson. Ricordache Klopp lo definì il migliore al mondo tra i secondi portieri.«Non guardo mai l’o». Ha dettoa TNT Sports, quando gli hanno chiesto della suata. «Ero sicuro di me. Hoto già duela scorsa settimana. E per fortuna è andata bene anche questa volta».Un aspetto da sottolineare è chenon fa appello ad alcun escamotage per ottenere vantaggi.«Ogni portiere è diverso, ma quel che spicca conè quanto sia calmo e paziente in queste situazioni».