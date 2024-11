Thesocialpost.it - Invasione ad Aleppo: Jihadisti e alleati ribelli prendono il controllo della città, persone in fuga

Nel cuoreSiria,è tornata a essere il fulcro di intense lotte politiche e militari. Recentemente, le forze jihadiste filo-turche insieme aihanno preso ildi questastoricamente contesa. Questaha sollevato molte questioni riguardanti la dinamica regionale e le implicazioni per la popolazione civile. In questo articolo, esploriamo l’estensione dell’influenza jihadista in Siria, le complessità politiche e militaripresa di, e le conseguenze per i residenti. Nel convoglio Onu sono presenti anche alcuni italiani che se ne stanno andando via.L’espansione delle forze jihadiste filo-turche in Siria: un’analisi dell’adL’dida parte delle forze jihadiste filo-turche rappresenta un passo significativo nella loro espansione territoriale in Siria.