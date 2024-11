Lanazione.it - Il Rotary Bagno a Ripoli celebra il Viola Park

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 novembre 2024 – Fare omaggio aled al significato che il nuovo centro sportivo realizzato dalla famiglia Commisso rappresenta per Firenze, ad un anno dalla sua inaugurazione. Questo l’intento delClubpresieduto da Gianfranco Labile, che organizzato una serata a Villa Olmi cui sono intervenuti il DG di ACF Alessandro Ferrari, l’architetto Marco Casamonti, l’AD della Nigro Costruzioni Giovanni Nigro, nonché l’ex Sindaco diFrancesco Casini. I relatori hanno ripercorso la storia del centro sportivo, con Francesco Casini che, nello specifico, ha ricordato il suo primo incontro con il presidente Rocco Commisso, al quale ha spiegato la sua “idea” per la realizzazione di un centro sportivo nell’area adiacente a Via Pian di. Un’idea che ha immediatamente sedotto l’allora neo proprietario di AC Fiorentina.