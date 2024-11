Biccy.it - Gabriel a The Voice Kids con i suoi due papà: “Mi hanno insegnato che si sogna in grande”

Thesi è tinta di arcobaleno grazie alla storia di, un fan del programma così ossessionato dal format che ha confessato di guardare tutte le edizioni mondiali. E potete immaginare la sua gioia quando ha scoperto che la Rai aveva acquistato i diritti per produrre una versione italiana.Da Antonella Clerici,si è presentato con iduee suo fratello gemello. “Sono, ho 12 anni e vivo a Genova con i miei duee mio fratello gemello. Io e lui siamo molto diversi: a me piace cantare e ballare e a lui piace il calcio. Nella nostra famiglia c’è una sola regola: siin“. E proprio rimanendo in tema alla conduttrice ha confessato: “Mi piacerebbe se si girassero tutti e quattro i giudici“.Cheabbia dueè diventata “una notizia” esclusivamente sui social perché all’interno della trasmissione Antonella Clerici ha trattato i due uomini come tratta tutti i genitori che accompagnano i figli senza domande morbose, giudizi o commenti personali.